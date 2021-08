19-Jähriger flieht nach Schlägerei am Rudolfskai

In der Nacht auf Samstag schlug ein 19-jähriger Salzburger am Rudolfskai im Stadtgebiet von Salzburg so lange auf einen 17-jährigen Salzburger ein, bis dieser zu Boden ging. Das berichtet die Polizei am Samstag in einer Aussendung.

SN/APA/BARBARA GINDL Symbolbild.