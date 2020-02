19-Jähriger in Wals beraubt: Polizei forscht zwei junge Tatverdächtige aus

Ein Geldraub vom Wochenende in Wals Himmelreich konnte jetzt von der Salzburger Polizei geklärt werden. Ein 20-jähriger Salzburger und ein 15-jähriger Türke, beide wohnhaft in Salzburg, haben demnach am 23. Februar gegen zwei Uhr früh im Bereich der Kasernenstraße einen 19-jährigen Flachgauer am Kragen gepackt, ihm einen Kopfstoß versetzt und Bargeld abgenötigt.

SN/APA (Archiv/Gindl)/BARBARA GINDL Symbolbild.