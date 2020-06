19-Jähriger in Zell am See getötet: Mordprozess gegen Freund

Ein 20-jähriger Afghane steht am Dienstag und Mittwoch wegen des Vorwurfs des Mordes an seinem 19-jährigen Freund vor einem Schwurgericht in Salzburg. Der Beschuldigte soll den Landsmann am 22. September 2019 auf einem Spielplatz in Zell am See (Pinzgau) im Streit erwürgt haben. Er hat die Tat bisher bestritten.

SN/APA/EXPA/JFK Der Tatort aufgenommen am Freitag, 27. September 2019, in Zell am See.