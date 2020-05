19-Jähriger landete im Pinzgau mit Pkw der Mutter im Straßengraben

Mittwochabend geriet ein 19-Jähriger auf der B311, der Pinzgauerstraße mit dem Pkw seiner Mutter ins Schleudern. Offenbar hat ein Tier die Straße überquert.

Ein 19-jähriger Autofahrer ist am Mittwochabend mit dem Pkw seiner Mutter auf der B311 in Saalfelden (Pinzgau) im Straßengraben gelandet. Der Pinzgauer und die vier Mitfahrer konnten sich selbst befreien. Laut Polizei wurden vier Verletzte im Alter von 19 bis 24 Jahren ins Spital nach Zell am See gebracht.

Der Wagen war zunächst ins Schleudern geraten. Er überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Offenbar hat ein Ausweichmanöver den Unfall verursacht, ein Tier soll plötzlich die Pinzgauerstraße überquert haben.

Die Feuerwehr Saalfelden wurde um 22.54 Uhr alarmiert. Das Autowrack wurde mit einem Kran aus dem Graben gehievt. Polizeilichen Angaben zufolge war der Lenker nicht alkoholisiert.

Quelle: SN