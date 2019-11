Bei Routinekontrollen in Halleiner Lokalen stieß die Polizei in der Nacht auf Freitag auf einen 19-Jährigen. Gegen den Mann besteht ein Waffenverbot. Das hinderte ihn jedoch nicht daran, eine Schreckschusspistole samt Munition mit ins Lokal zu nehmen. Beides - Schreckschusswaffe und Munition - wurden sichergestellt. Bei einer anschließenden Nachschau in der Wohnung des Mannes fanden die Polizisten zudem 50 Gramm Cannabis. Er wird bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Quelle: SN