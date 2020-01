19-Jähriger ohne Führerschein mit den Kennzeichen seines Großvaters angehalten

Der junge Mann war in der Nacht auf Donnerstag einer Streife aufgefallen.

Ein 19-jähriger aus dem Bezirk Grieskirchen (Oberösterreich) ist in der Nacht auf Donnerstag von Polizisten kontrolliert worden, weil er wegen der stark verschmutzten Autokennzeichen aufgefallen war. Der junge Mann gab gegenüber den Beamten an, seinen Führerschein und den Zulassungsschein für den Wagen vergessen zu haben. Die Abfrage ergab, dass der 19-Jährige gar keinen Führerschein besitzt und dass die Kennzeichen die falschen waren. Der Lenker gab zu, sie vom Auto seines Großvaters ohne dessen Wissens abmontiert und an seinem eigenen Pkw angebracht zu haben. Der Alkotest verlief negativ. Kennzeichen und Schlüssel wurden abgenommen.

Quelle: SN