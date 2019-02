19-Jähriger verteilte Falschgeld in der Stadt Salzburg

Ein 19-Jähriger hat in der Nacht auf Sonntag in einem Lokal am Rudolfskai in Salzburg einem Gast eine gefälschte Banknote untergejubelt. Der Mann bat einen 17-jährigen Gast, ihm einen 50-Euro-Schein zu wechseln. Als dieser in einem anderen Lokal mit dem Geldschein bezahlte, verständigte der Kellner die Polizei. Der 19-Jährige konnte ausgeforscht werden, die beiden werden laut Polizei angezeigt.

SN/sn Symbolbild.