19-Jähriger von der NASA "geadelt"

Gibt es Röntgenstrahlung am Planeten Uranus? Ein Schüler der St. Gilgen International School half einem Forscherteam, die Antwort zu finden.

SN/stis/declan fleming, nasa/cxo/university, college london/w. dunn et al, optical: eso/vlt/kirill feigelman

Ein Team von Forschern rund um den britischen Astronomen William Dunn vom University College London konnte erstmals Röntgenstrahlen auf dem Planeten Uranus nachweisen. Mit dieser Nachricht sorgte die NASA kürzlich weltweit für Aufsehen. Unterstützt wurde das Forschungsteam unter anderem von Kirill Feigelmann, einem Schüler der St. Gilgen International School. Der 19-Jährige half bei der Aufbereitung von Uranus-Bildern, die vom Weltraumteleskop Chandra (NASA) und vom Very Large Telescope (ESA) aufgenommen wurden.

Der Kontakt entstand durch ein gemeinsames Astronomieprojekt der St. Gilgen International School und dem University College London. Kirill, der aus Russland stammt und mit seiner Familie in Tirol lebt, präsentierte im Rahmen dieses Projekts selbst gemachte Bilder des Nordlichts. Die Arbeit des jungen Schülers überzeugte die Astronomen in London derart, dass sie den jungen Schüler in das internationale Uranus-Forschungsteam aufnahmen.

Kirill ist begeisterterHobbyastronom

Kirill ist begeisterter Hobbyastronom und beschäftigt sich seit drei Jahren intensiv mit der Astrofotografie. Seine Aufgabe im internationalen Forschungsteam bestand darin, bereits vorhandenes Bildmaterial des Very Large Telescope der ESA neu auszuwerten. Ein Bild aus dem Jahr 2002 musste dabei mit Röntgenstrahlenbildern vom NASA-Teleskop Chandra überlagert werden. Der Schüler der St. Gilgen International School benötigte für die aufwendige Bildbearbeitung zwei Wochen. Laut Forschungsteam soll das fertige Bild mit den rosafarbenen Flächen die längst vermutete Röntgenstrahlung am Planeten Uranus beweisen.

Kirills Arbeit fand auch unter den Kollegen im Forschungsteam große Anerkennung. Besonders stolz ist der junge Nachwuchsastronom, dass die NASA sein Bild inklusive Namensnennung im Rahmen einer offiziellen Mitteilung veröffentlicht hat. Internationale Agenturen berichteten darüber. Auch auf den Nachrichtenkanälen der US-Stationen CNN und Fox News war das Bild des Schülers zu sehen.