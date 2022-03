19 Kinder aus der Ukraine suchen in Salzburg eine Bleibe

Wirt Jan Pasajan nahm zwei Großfamilien aus der Ukraine bei sich im Gasthof Mitteregg auf. Seine Gästezimmer kann er aber nicht ewig frei halten.

Im Gasthof Mitteregg auf dem Gaisberg bekommt man bis kommenden Mittwoch keine Gästezimmer mehr. Pächter Jan Pasajan hat alle Reservierungen storniert. Der Grund ist eine Begegnung auf einer Autobahnraststätte zwischen Wien und Salzburg am vergangenen Dienstag. Dort traf der Wirt auf eine Gruppe von 19 ukrainischen Kindern in Begleitung von vier Erwachsenen. "Sie waren schon seit drei Tagen unterwegs."

Pasajan bot den zwei Großfamilien an, die Nacht in seinem Gasthaus am Gaisberg zu verbringen, dann könne man weitersehen. ...