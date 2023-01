19 Tote - niedrigste Zahl an Verkehrsopfern binnen eines Jahres in Salzburg

Im Bundesland Salzburg sind im vergangenen Jahr 19 Menschen ums Leben gekommen. Das seien, so heißt es einstimmig, 19 Menschenleben zuviel. Aber es ist immerhin die niedrigste Zahl in der Geschichte der Unfallstatistik. Was sind die Gründe dafür?

Einen "historischen Tiefstwert" meldete der Verkehrsclub Österreich zum Jahreswechsel aus Salzburg. Aus der Landespolizeidirektion hieß es, dass erstmals "auch die Zahl von 20 Todesopfern pro Jahr unterschritten" worden sei. Die meisten Todesopfer waren 1994 mit 114 und danach im Jahr 1999 (Brandkatastrophe im Tauerntunnel) mit 96 zu beklagen.

Der gegen den Bundestrend in Salzburg erfolgte Rückgang ist laut Polizei auf mehrere Faktoren zurückzuführen. Im erwähnten Zeitraum wurde der Alkomat (1988) und später das Alkovortestgerät (2005) eingeführt. Seit 1990 gilt auf allen Sitzen in Pkw die Gurtenpflicht. Der Probeführerschein für Fahranfänger trat 1992 in Kraft. Im gleichen Jahr begann der Einsatz von Lasergeräten für Geschwindigkeitsmessungen. Die Promillegrenze für KFZ-Lenker wurde 1998 von 0,8 auf 0,5 Promille gesenkt.

Einen wesentlichen Anteil an der Senkung von Todesfällen bei Verkehrsunfällen hätten auch die Verbesserung der Rettungskette (zB. Notarzthubschraubersystem) sowie der Einbau von Sicherheitssystemen in den Kfz (Airbag, ESB, E-Call uvm.).

"Vision Zero" - keine Todesopfer

Salzburgs Polizei will sich laut ihrer Aussendung weiterhin dafür einsetzen, dass die "Vision-Zero" - keine Todesopfer im Straßenverkehr - erreicht werden kann. Die niedrigste Anzahl an Verkehrstoten seit Bestehen der Unfallstatistik ist für die Mobilitätsorganisation VCÖ dennoch eine Mahnung, verstärkte Verkehrssicherheitsmaßnahmen umzusetzen.

19 Tote seien 19 zuviel, hieß es sowohl bei Polizei als auch bei VCÖ .

VCÖ-Sprecher Christian Gratzer: "Die Verkehrssicherheitsmaßnahmen auf Landesebene sowie in den Gemeinden und Städten wirken." Auf Bundesebene ist Handy am Steuer endlich auch in Österreich als Delikt ins Vormerksystem aufzunehmen.

Viele schwere Verkehrsunfälle passierten auf Freilandstraßen. Der VCÖ tritt für eine Beweislastumkehr ein: Tempo 80 als Regelgeschwindigkeit und Tempo 100 als zu begründende Ausnahme.

Für die Verkehrssicherheit von Fußgängerinnen und Fußgängern ist in den Gemeinden und Städten mehr Verkehrsberuhigung, Tempo 30 statt 50 im Ortsgebiet und eine fußgängerfreundliche Verkehrsplanung sehr wichtig. Für die Sicherheit für die steigende Anzahl der Radfahrerinnen und Radfahrer, ist der weitere Ausbau der Radinfrastruktur unverzichtbar.

Gute öffentliche Verkehrsverbindungen sind wiederum eine wichtige präventive Verkehrssicherheitsmaßnahme, da das Unfallrisiko mit dem Auto um ein Vielfaches höher ist als im Öffentlichen Verkehr. "Anrufsammeltaxis und Discobusse sind speziell für Jugendliche und junge Erwachsene eine Lebensversicherung", weist VCÖ-Sprecher Christian Gratzer auf den großen Sicherheitsnutzen hin.

Österreichweit stieg im Vorjahr die Zahl der Verkehrstoten um sieben auf 369. Die meisten Verkehrstoten waren im Vorjahr in Niederösterreich zu beklagen. In nur drei Bundesländern nahm die Zahl der Verkehrstoten heuer ab, am stärksten in Kärnten, vor Oberösterreich und Salzburg.