190 Liter Öl fingen in Oberndorfer Wurstfabrik Feuer

Für die Feuerwehren gab es Alarmstufe 3. Sie löschten mit Pulver und Schaum.

Alarmstufe 3 gab es am Mittwochnachmittag für die Feuerwehren in Oberndorf, Göming, Lamprechtshausen und dem bayrischen Laufen nachdem in der Fleisch- und Wurstfabrik Ablinger in Oberndorf ein Brand ausgebrochen war. "Das Feuer ist in der Leberknödelfertigung entstanden", sagte Ortsfeuerwehrkommandant Andreas Pitter. Einsatzleiter Günther Kron musste zahlreiche Feuerwehrleute mit Atemschutz einsetzen. Der Brand konnte mit Schaum- und Pulvermittel rasch eingedämmt werden. Nach ersten Information waren rund 190 Liter Öl in Brand geraten. Das Rote Kreuz musste drei Firmenmitarbeiter vorsorglich ins Krankenhaus bringen.

Quelle: SN