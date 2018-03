1935 - Der Bau der Glocknerstraße als Beweis der Stärke

Nach fünf Jahren Bauzeit wird am 3. August 1935 die Glocknerstraße eröffnet. Der Ständestaat versucht, den Kraftakt propagandistisch zu nutzen.

Der Aufwand war für die damalige Zeit enorm. 3000 Arbeiter hatten fünf Jahre an der Tauernquerung gearbeitet. Elf von ihnen kamen dabei ums Leben. Von 1930 bis 1935 wurden 14 Prozent der gesamten Straßenbauausgaben Österreichs auf die Glocknerstraße konzentriert. Zur Eröffnung am 3. August 1935 druckte man 110.000 zwölfseitige Werbeprospekte mit Panoramakarte in sechs Sprachen. Für die Medien wurden 16 verschiedene Aufsätze und 1000 Fotoabzüge zur Verfügung gestellt. 150 Journalisten aus dem In- und Ausland brachte man zur Feier zum Südportal des Hochtortunnels. In ganz Europa wurde das Wunder beworben, darunter auf der gleichzeitig laufenden Weltausstellung in Brüssel. Sogar ein Roman und ein Bühnenstück zur Glocknerstraße entstanden. Und einen Tag nach der im Radio übertragenen Eröffnung wurde auf der Strecke ein spektakuläres Bergrennen veranstaltet.