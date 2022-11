2,1 Promille: Alkolenker kam in Straßwalchen von der Straße ab

Der alkoholisierte Mann kam von der Straße ab, wurde auf die Gegenfahrbahn geschleudert und touchierte schließlich ein weiteres Auto. Ihm wurde der Führerschein abgenommen.

Am Sonntagmorgen kam es zu einem Unfall in Straßwalchen. Ein stark alkoholisierter Lenker dürfte dabei von der Wiener Bundesstraße im Gemeindegebiet Straßwalchen mit seinem Pkw von der Straße abgekommen und gegen eine Hausmauer geschleudert sein. In weiterer Folge dürfte sein Pkw auf die Gegenfahrbahn geschleudert worden sein und touchierte dabei einen auf einem Parkplatz abgestellten Pkw, bevor er schließlich frontal gegen eine Straßenlaterne prallte, heißt es in der Polizeiaussendung. Der 39-Jährige wurde bei den Unfall verletzt - ein durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 2,1 Promille. Die Straßenlaterne musste aufgrund der dementsprechenden Beschädigung und der damit einhergehenden Gefährdung für Fußgänger/Verkehrsteilnehmer entfernt werden. Dem Flachgauer wurde der Führerschein an Ort und Stelle vorläufig abgenommen.