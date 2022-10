2,18 Promille: Alkolenker in Puch gefasst

Einem stark alkoholisierter Mann (46) wurde am Freitag nach Zeugenanrufen in Puch der Führerschein abgenommen

Der 46-jährige Pkw-Lenker parkte an einer Tankstelle in Puch bei Hallein und verließ daraufhin stark schwankend sein Fahrzeug. Beim Eintreffen der, von einem Zeugen verständigten, Polizei lag der 46-Jährige in der Wiese nahe dem Parkplatz. Er war offensichtlich stark alkoholisiert. Ein Alkomattest ergab einen Messwert von 2,18 Promille. Dem Lenker wurde vor Ort der Führerschein abgenommen und Anzeige an die Bezirkshauptmannschaft Hallein erstattet.