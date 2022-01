2. 2., 20. 2. oder 22. 2. als Hochzeitstag - großer Andrang in Salzburgs Standesämtern

Mit Mundschutz und beschränkter Anzahl von Gästen - so werden im Februar viele Salzburger heiraten. Nur beim Kuss darf die Maske fallen.

Es sind Daten, die wohl auch Menschen mit einem schlechten Zahlengedächtnis nicht entfallen werden. Und darum sind sie vor allem bei Menschen, die heiraten wollen, sehr beliebt. Der Februar 2022 bietet mit dem 2.2.2022, dem 20.2.2022 und dem 22.2.2022 gleich drei solcher "leicht zu merkender" Hochzeitstage an. An diesen herrscht in Salzburgs Standesämtern reger Andrang.

So finden am 2. Februar in Salzburgs berühmtestem Standesamt, dem Marmorsaal im Schloss Mirabell, gleich achtzehn Trauungen statt. Und das, obwohl dort an ...