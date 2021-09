Der 33-Jährige wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

Am Sonntagabend kam in Wals ein 33-jähriger Radfahrer aus Wales zu Sturz. Ein beim Radfahrer durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 2,24 Promille. Der leicht verletzte Radfahrer wurde mit der Rettung in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Radfahrer wird angezeigt, berichtete die Polizei in einer Aussendung.