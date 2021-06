2,54 Promille - 24-Jährige prallte mit Auto in Piesendorf gegen Lärmschutzwand

Schwer betrunken ist am Sonntagabend eine 24-jährige Frau mit ihrem Auto auf der Mittersiller Straße (B168) in Piesendorf unterwegs gewesen - und dort verlor sie die Herrschaft über den Wagen.

Die Frau war nach Angaben der Polizei mit ihrem Wagen in Richtung Zell am See unterwegs. Im Ortsteil Fürth (Gemeinde Piesendorf) fuhr sie über die Begrenzung des Kreisverkehrs, wobei das Fahrzeug kurz vom Boden abhob.

In weiterer Folge prallte der Pkw gegen eine Lärmschutzwand. Bei der 24-Jährigen waren keine offensichtlichen Verletzungen sichtbar, sie wurde jedoch zur weiteren Abklärung vom Roten Kreuz ins Krankenhaus Zell am See verbracht.

Ein Alkomattest ergab einen Wert von 2,54 Promille. Die Folgen: Führerschein weg, Anzeige bei der Bezirkshauptmannschaft.

Die Sach kann teuer werden. Auf der ÖAMTC-Homepage ist zum Thema "Alkohol am Steuer" das zu lesen: "Ist man mit 1,6 Promille und darüber unterwegs, drohen Strafen von 1600 Euro bis 5900 Euro und ein Führerscheinentzug von mindestens 6 Monaten. Daneben blüht dem Alkolenker eine Nachschulung, wobei Kosten in der Höhe von etwa 500 Euro entstehen, ein Termin beim Amtsarzt und eine verkehrspsychologische Untersuchung, die nochmals zusätzlich 363 Euro kostet. Die gleichen Konsequenzen drohen übrigens auch, wenn der Alkomat-Test verweigert wird."