2,64 Promille: Betrunkener belästigte Polizisten

Obwohl ihn der Einsatz nicht betraf, wollte ein Salzburger die Beamten daran hindern, eine Alarmanlage in der Altstadt zu überprüfen.

Mehrmals versuchte ein 27-jähriger Salzburger am Sonntag in den frühen Morgenstunden, Polizisten an der Überprüfung einer Alarmanlage in der Salzburger Altstadt zu hindern. Dabei betraf ihn der Polizeieinsatz gar nicht. Der Mann versuchte dann weiter, mit den Polizisten in das Gebäude zu gelangen und belästigte sie grundlos. Da er sich laut Exekutive immer provokanter und aggressiver verhielt und weiterhin in das Gebäude eindringen wollte, nahmen die Polizisten zunächst seine Daten auf und erklärten ihm, dass er angezeigt worden sei.

Das beeindruckte den 27-Jährigen aber gar nicht und er hinderte einen Streifenwagen am Wegfahren, indem er sich direkt davor hinstellte und nicht mehr wegging. Als die Beamten ausstiegen, begann der Salzburger - wie es im Polizeibericht heißt - "wild mit den Händen vor den Gesichtern der Polizisten zu gestikulieren und schrie sie laut an". Da auch mehrere Abmahnungen nicht halfen, nahmen die Beamten den Salzburger vorläufig fest. Ein Alkotest ergab bei dem 27-Jährigen einen Wert von 2,64 Promille. Nachdem er sich schließlich beruhigt hatte, wurde die Festnahme aufgehoben. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.



Quelle: SN