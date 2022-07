2,7 Promille um 10:30 Uhr - Radfahrer prallt in Salzburg gegen Straßenlaterne

Es war am Vormittag, die Sommerhitze des Tages begann sich aufzubauen und der Radfahrer hatte deutlich Schlagseite - und dann stand da eine Straßenlaterne.

Am Mittwoch gegen 10:30 Uhr war ein 43-jähriger Mann mit seinem Fahrrad in der Linzergasse (Rechte Altstadt) stadtauswärts unterwegs. Der Salzburger kam ans Ende der Gasse und wollte danach in die Wolf-Dietrich-Straße einbiegen.

An der Abzweigung prallte er jedoch gegen eine dort befindliche Straßenlaterne und kam zu Sturz. Er wurde dadurch leicht verletzt.

Ein mit dem Radfahrer durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 2,7 Promille, der zu jeder Tageszeit höchst bedenklich ist. Dem 43-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt. Er wird angezeigt. Einen Radhelm trug der Mann laut Polizeibericht übrigens auch nicht.