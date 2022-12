2,82 Promille um elf Uhr Vormittag: Polizei stoppt Alkolenker im Lungau

Einen stark betrunkenen Autofahrer haben Polizisten am Donnerstagvormittag auf der B96 im Lungau aus dem Verkehr gezogen.

Die Verkehrsstreife der Polizei ist auf dem Pkw aufmerksam geworden, weil dieser in in Schlangenlinien von St. Michael in Richtung Zederhaus gelenkt wurde.

Und einmal mehr bestätigte sich eine Ahnung: Der Alkotest bei dem Lenker ergab einen Wert von 2,82 Promille. Uhrzeit: 10.50 Uhr.

Selbstredend, dass dem 39-jährigen Lungauer der Führerschein vorläufig abgenommen sowie die Fahrzeugschlüssel abgenommen wurden und die Weiterfahrt ebenso untersagt wurde.

Der Mann wird bei der Bezirkshauptmannschaft Tamsweg zur Anzeige gebracht.