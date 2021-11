2-G an der Universität: Folgt Salzburg dem Beispiel von Klagenfurt?

Die Universität Klagenfurt verschärft ab Mittwoch die Corona-Regeln. Der Salzburger Unirektor hält strengere Maßnahmen für sinnvoll, jedoch vorerst noch nicht umsetzbar.

Ab Mittwoch dürfen die Gebäude der Universität Klagenfurt nur noch Geimpfte und Genesene betreten. Deren Rektor Oliver Vitouch schrieb in einer Mail an die Studierenden: "Jene, die all das kategorisch von sich weisen, müssen beizeiten beginnen darüber nachzudenken, ob eine Universität das Richtige für sie ist."

Der Rektor der Universität Salzburg, Hendrik Lehnert, brachte eine Zugangsbeschränkung der Universität bereits im August ins Spiel. Im SN-Gespräch sprach er sich dafür aus, dass nur mehr Geimpfte an Präsenzlehrveranstaltungen teilnehmen dürfen.

