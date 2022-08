20 Bergretter bergen Oberösterreicher aus Strubklamm

Wie die Bergrettung am Samstagabend meldete, mussten am frühen Nachmittag gleich 20 Bergretter ausrücken.

Die Retter mussten einen Oberösterreicher aus der Strubklamm in Faistenau bergen. Der 30-Jährige hatte sich nach einem Sprung in das Wasser schwer am Knie verletzt. Gegen 12.30 Uhr wurden die Canyoning-Gruppe Nord der Bergrettung sowie die Ortsstelle Salzburg alarmiert. Der Oberösterreicher wurde erstversorgt und in einer Vakuummatratze in der Universaltrage per Mannschaftsflaschenzug rund 100 Höhenmeter aus der Schlucht gezogen und anschließend den Rot-Kreuz-Helfern übergeben. Sie brachten ihn mit dem Rettungswagen in das Unfallkrankenhaus Salzburg.