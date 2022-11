20-Jähriger fuhr in der Leopoldskronstraße mit 2,28 Promille Passantin nieder

Der Mann beging Fahrerflucht und wurde in einer bundesländerübergreifenden Fahndung zwischen dem Flachgau und dem Bezirk Braunau gefasst.

Ein 20-jähriger Autofahrer aus Oberösterreich war am Dienstagmorgen mit seinem Pkw in der Leopoldskronstraße in der Stadt Salzburg unterwegs. Bei einem Zebrastreifen kam er von der Fahrbahn ab, rammte ein Verkehrsschild und erfasste eine 20-jährige Fußgängerin. Die Frau aus Nigeria wurde von dem Pkw fünf Meter mitgeschleift. Der Oberösterreicher fuhr nach dem Unfall einfach weiter. In einer Bundesländerübergreifenden Fahndung konnte der Mann im Grenzgebiet zwischen dem Flachgau und dem Bezirk Braunau angehalten werden. Ein Alkovortest ergab bei ihm einen Wert ...