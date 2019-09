20-Jähriger in Lokal in Zell am See brutal verprügelt

In einem Lokal in Zell am See (Pinzgau) ist am Samstag kurz vor Mitternacht eine zunächst verbale Auseinandersetzung unter Gästen eskaliert. Wie die Polizei berichtete, entwickelte sich aus dem Disput ein Raufhandel, bei dem ein 20-jähriger Österreicher von drei albanischen Männern attackiert wurde.

SN/christian sprenger Symbolbild.