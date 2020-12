20-Jähriger in Salzburg in Covid-Strafprozess verurteilt

Der Bosnier hatte in einer Bar in Kroatien Kontakt mit Corona-Infizierten und besuchte dann laut Strafantrag trotz einschlägiger Symptome Lokale in Salzburg. Am Dienstag wurde der junge Mann nun am Salzburger Landesgericht zu sechs Monaten bedingter Haft verurteilt (nicht rechtskräftig).

SN/apa Symbolbild.