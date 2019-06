20-Jähriger Pinzgauer vom Vorwurf der Vergewaltigung freigesprochen

Der junge Mann war angeklagt, weil er einer Skilehrerin K.o.-Tropfen ins Getränk gemischt und die Frau daraufhin missbraucht haben soll. Der Pinzgauer beteuerte vor Gericht vehement seine Unschuld. Und wurde im Zweifel vom Vergewaltigungsvorwurf freigesprochen.

Weil er in einer Märznacht in einem Lokal im Pinzgau einer Skilehrerin laut Anklage eine "bewusstseinstrübende bzw. -verändernde Substanz" ins Glas geschüttet und die Frau dann auf einem Parkplatz im Auto vergewaltigt haben soll, stand am Montag ein 20-jähriger Pinzgauer vor Gericht. Zudem wurde dem Mann, verteidigt von RA Hans Peter Bauer, unerlaubter Umgang mit Suchtgift angelastet. Der 20-Jährige, wegen Drogendelikten vorbestraft, wies den Vorwurf vehement zurück.

Der Angeklagte, ein Kosovare, beteuerte, mit der jungen Frau, die in Hongkong lebt und gebürtige Australierin ist, "damals einvernehmlich Sex" gehabt zu haben: "Der Sex war ziemlich heftig; aber ich habe sie zu nichts gezwungen. Und ich habe ihr nichts ins Getränk geleert". Die Frau - sie arbeitete im Winter als Skilehrerin im Pinzgau - habe er in der Vorfallsnacht im Lokal kennengelernt: "Sie war alkoholisiert wie ich auch. Sie hat andere Gäste und mich nach Drogen gefragt und war aufdringlich. Wir haben rasch zu schmusen begonnen." In der Folge seien beide zum Auto gegangen: "Wir fuhren zu einem nahen Parkplatz und haben Kokain genommen, das ich mithatte. Dann hatten wir ziemlich lange Sex. Wir haben uns dann geküsst und ganz normal getrennt."

Die Frau erstattete am nächsten Tag Anzeige. Sie sagte vor der Polizei, eine Freundin habe ihr vom Geschlechtsverkehr erzählt - sie selbst habe keine Erinnerung mehr gehabt. Im Spital wurde bei ihr eine leichte Verletzung im Intimbereich festgestellt. Ein Erscheinen zum Prozess lehnte die Frau in einem Schreiben ans Gericht ab. - Das Schöffengericht (Vorsitz: Nicole Haberacker) sprach den 20-Jährigen vom Vorwurf der Vergewaltigung im Zweifel frei. Wegen unerlaubten Umgangs mit Drogen erhielt er 15 Monate teilbedingte Haft (fünf davon unbedingt). Rechtskräftig.