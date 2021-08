20-Jähriger prallte mit Wagen in Niedernsill frontal gegen Baum

Lenker und 21-jähriger Beifahrer verletzt ins Spital gebracht.

Ein 20-Jähriger ist in der Nacht auf Sonntag in Niedernsill im Pinzgau mit seinem Wagen frontal gegen einen Baum gekracht. Durch die Wucht des Aufpralls stürzte der Baum um und das Auto kam erst nach 30 Metern zum Stillstand. Der Lenker und sein 21-jähriger Beifahrer wurden verletzt ins Spital gebracht, berichtete die Polizei.

Der Unfall passierte kurz nach 22.00 Uhr auf der Mittersiller-Straße (B 168) von Niedernsill kommend in Richtung Zell am See. Ein 20-Jähriger kam laut eigener Aussage mit seinem Pkw wegen zu hoher Geschwindigkeit ins Schleudern und prallte im Bereich eines Kreisverkehrs mit dem Auto frontal gegen einen Baum. Der Lenker und sein Beifahrer wurden von der Rettung in das Tauernklinikum nach Zell am See gebracht. Die Bergung des Fahrzeuges und die Aufräumarbeiten an der Unfallstelle wurden von der FF Niedernsill durchgeführt.

