20-jähriger Tennengauer lieferte Polizei hochgefährliche, wahnwitzige Verfolgungsjagd - teilbedingte Haft

Junger Autolenker flüchtete vor Polizeikontrolle, gefährdete dabei andere Verkehrsteilnehmer, seine Beifahrerin und Polizisten. Zudem ließ er sich durch Schüsse nicht stoppen und krachte schließlich mit dem Auto in einen zum Sperren der Straße quer gestellten Polizeibus, wodurch zwei Polizisten verletzt wurden.

Ein irrwitzige Verfolgungsjagd lieferte ein 20-jähriger Tennengauer mit einem nicht zugelassenen Sportwagen am 13. März dieses Jahres in seinem Heimatbezirk der Polizei. Als ihn die Beamten damals in Scheffau anhalten wollten, stieg der junge Mann, der keinen Führerschein hat, aufs Gaspedal und versuchte seine Verfolger abzuhängen. Auf seiner kilometerlangen Flucht, am Beifahrersitz saß seine Freundin (18), gefährdete er etliche andere Verkehrsteilnehmer. Eine erste Straßensperre konnte ihn nicht stoppen - Polizisten mussten im letzten Moment zur Seite springen. Auch mehrere Warnschüsse eines Polizisten aus der Dienstwaffe ignorierte der 20-Jährige. Bei einer weiteren Sperre krachte er in St. Koloman schließlich mit dem Auto in einen quergestellten Polizeibus, zwei Polizisten wurden verletzt.

Am Dienstag erhielt der junge Mann am Salzburger Landesgericht wegen zahlreicher Delikte (u.a. Widerstand gegen die Staatsgewalt, Gefährdung der körperlichen Sicherheit, schwere Körperverletzung) 18 Monate teilbedingte Haft, drei Monate davon sprach Richter Thomas Tovilo-Moik unbedingt aus. Das Urteil ist bereits rechtskräftig. Der 20-Jährige war im Prozess umfassend geständig. In seinem Auto fanden die Polizisten mehrere Schreckschuss- und Softgunwaffen.