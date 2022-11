20 Jahre Chinabüro in Salzburg: "Es ist fast wie in einer Ehe"

20 Jahre Chinabüro und Geschäftsverbindungen ins Reich der Mitte: Die Zahl der Exporteure hat sich verdoppelt. Künftig setzt Salzburg auf Skitouristen aus China. Das Verhältnis bleibt ambivalent.

53 Treffer spuckt die Suchmaschine aus, spickt man sie mit der Frage nach chinesischen Restaurants in Salzburg. Viele servierten bereits Frühlingsrollen und Suppe süß-sauer, ehe vor 20 Jahren die wirtschaftlichen Verflechtungen an Fahrt aufnahmen. Maschinen, Holzproduke und Anlagen wie Ausrüstungen für Wasserkraftwerke: Auf diese Güter aus Salzburg war China zunächst erpicht. Mit den Jahren ging das Portfolio deutlich in die Breite. "Besonders gefragt sind heute Zellstoff für die Textilindustrie, Einspritzsysteme für Motoren, Schwingungsdämpfer, Lebensmittel, Baumaschinen, Spielzeug, komplexe Zutrittssysteme, Anlagen für ...