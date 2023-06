20 Jahre Gaisbergrennen: Startschuss fiel an Fronleichnam in Hellbrunn

Grüne gegen Rennen auf den Gaisberg

Das Gaisbergrennen ist der Bürgerliste auch heuer wieder ein Dorn im Auge. Auch wenn die Fahrzeuge schön anzusehen seien, sei eine Veranstaltung wie das Gaisbergrennen das "denkbar falsche Signal" in Zeiten des Klimawandels, heißt es von der Bürgerliste. "Seit Jahren bemühen wir uns darum, das Naherholungsgebiet am Gaisberg vom Verkehr zu entlasten. Eine Veranstaltung wie das Gaisbergrennen hat da nicht nur eine schlechte Vorbildwirkung, sondern sie widerspricht allem, wofür wir uns in den letzten Jahren gemeinsam eingesetzt haben", sagt Gemeinderat Bernhard Carl.

Gemeinderat Carl kritisiert insbesondere den am Donnerstag stattfindenden Altstadt "Grand Prix", für den eigens weite Teile der Innenstadt abgesperrt werden: "Es ist doch einigermaßen ironisch, dass die verkehrsgeplagte Innenstadt extra für ein Autorennen abgesperrt werden muss. Was sollen sich da die Menschen denken, die Tag für Tag auf die Öffis oder das Fahrrad umsteigen?"

Fahrzeugparade am Residenzplatz

Der Startschuss für das Rennen fiel am Donnerstagvormittag in Hellbrunn. Dort erfolgte die technische Abnahme der Fahrzeuge. Von 13 bis 15 Uhr werden die Oldtimer auf dem Residenzplatz präsentiert. Am 15 Uhr findet der traditionelle "Stadt Grand Prix" statt, bevor es die beiden Tage danach am Gaisberg, am Salzburgring sowie auf einer Wertungsfahrt durch den Flachgau weitergeht.