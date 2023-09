20 Jahre: Landjugend in Bramberg lud zum Feiern

Mit Gästen aus Salzburg und zwei weiteren Bundesländern zelebrierte die Landjugend ihr Jubiläum mit einem dreitägigen Fest für alle Generationen.

Zwanzig Jahre jung ist die Ortsgruppe in Bramberg - Grund genug für LH-Stv. Marlene Svazek, persönlich zum runden "Geburtstag" zu gratulieren: "Hier spürt man förmlich, wie die Landjugend Generationen, Menschen und Vereine zusammenbringt. Die Mitglieder gestalten das Ortsleben mit, leisten einen wesentlichen Teil der Jugendarbeit, übernehmen Ehrenämter und verbringen unzählige Stunden und Tage mit ehrenamtlicher Tätigkeit. Die Landjugend ist ein elementarer Bestandteil für die Gemeinschaft im ländlichen Raum." Mit 110 Mitgliedern aus Bramberg, Neukirchen, Wald und Krimml ist die Ortsgruppe geprägt von Freundschaft und Zusammenhalt. So wurde schon 2012 ein Spielplatz für junge Familien in einer Wohnsiedlung gebaut, der Zaun im Pfarrgarten wurde erneuert und die MS-Schüler starteten zu einem Spendenlauf mit der LJ.

Obfrau Julia Hochwimmer freut sich über ihre blühende und aktive Truppe und die enorme Einsatzbereitschaft: "Wir haben viele handwerklich begabte Mitglieder, die gerne etwas für den Ort machen."

Nach der Disco am Freitag war das Bierzelt am Samstag gut besucht, am Sonntag stand dann der Festakt mit 34 Vereinen und LJ-Gruppen aus Salzburg, Tirol und Vorarlberg auf dem Programm. Landjugend rockt!