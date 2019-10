"Menschen brauchen Menschen" ist das Motto des Lammertaler Vereins "Lebensfreude", der kürzlich sein 20-Jahre-Jubiläum feierte.

Am Vormittag ist es ruhig im Café des Seniorenwohnheimes in Abtenau. Maria Pernthaner (91), Barbara Rettenegger (90) und Georg Haigermoser (93) kommen gerne in diesen Raum und unterhalten sich. Alle drei schwärmen vom Herbstfest, das heuer gleichzeitig das 20-Jahr-Jubiläum des ...