20 Jahre ohne Führerschein: Piesendorferin flippte bei Polizeikontrolle aus

Schon zum zweiten Mal hat es in diesem Jahr eine 62-jährige Frau aus Piesendorf in die Polizeimeldungen des Tages geschafft. Jedesmal wegen eines ähnlichen Deliktes.

Am 29. April dieses Jahres berichtete die Landespolizeidirektion, dass eine 62-Jährige aus Piesendorf beim Lenken eines Autos ohne Führerschein ertappt worden sei. Sie könne ja ihre Einkäufe nicht nach Hause tragen, soll sie damals gesagt haben. Weil das nicht der erste einschlägige Vorfall mit der Dame gewesen sei, werde nun eine "Überprüfung der allgemeinen Verkehrszuverlässigkeit" in die Wege geleitet, hieß es damals.

Das dürfte wenig Eindruck gemacht haben. Bei der Pinzgauerin.

Denn am späten Montagvormittag sichtete eine Polizeistreife in Piesendorf die amtsbekannte, führerscheinlose Pinzgauerin beim Lenken eines Pkw. Als die Frau ihrerseits die Polizisten entdeckte, versuchte sie ihren Pkw wieder in die eigene Hauseinfahrt zu lenken.

Im Zuge der anschließenden Kontrolle verweigerte die Dame zudem den Alkotest. Der Lenkerin, die die Polizeistreife fortlaufend beschimpfte, wurde die Weiterfahrt untersagt. Die Pinzgauerin ist seit über 20 Jahren nicht im Besitz einer gültigen Lenkberechtigung. Sie wird abermals bei der Bezirkshauptmannschaft zur Anzeige gebracht.