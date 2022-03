20 Jahre Stadt Nachrichten: Das Baby ist groß geworden

Am 4. April 2002 liefen die Stadt Nachrichten zum ersten Mal aus der Druckmaschine - als jüngstes Kind im Zeitungsring. Seit 20 Jahren berichten sie über das Geschehen in Salzburgs Stadtteilen.

Das Jahr 2002: Mit Jahresbeginn wird in zwölf EU-Ländern, darunter Österreich, der Euro als neues Bargeld in Umlauf gebracht. England trauert um Queen Mum, die am 30. März im Alter von 101 Jahren stirbt. Die Franzosen wählen Jacques Chirac als Staatspräsidenten wieder.

Die Menschen in der thailändischen Hauptstadt Bangkok eröffnen eine faszinierende Schrägseilbrücke, die mit etwas mehr als zwei Kilometern den Fluss Chao Phraya überspannt. In Seoul beginnt die Fußball-WM und halb Europa wird von einer "Jahrhundertflut" heimgesucht.

...