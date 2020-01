20 Personen verschüttet: Einsatzkräfte proben am Preber den Ernstfall

Hubschrauber des Bundesheeres und der Polizei kreisen, Hundeführer werden eingeflogen, fieberhaft wird am Fuße des Prebers sondiert und gegraben: 270 Helfer waren am Samstag bei einer grenzüberschreitenden Übung im Einsatz.

Die Übungsannahme war durchaus komplex: Zwei Lawinen gehen im Prebergebiet an der Landesgrenze zwischen Salzburg und der Steiermark ab, verschütten mehrere Personen, sowohl am Berg als auch unten im Bereich der Langlaufloipe sowie der Straße. "Insgesamt hatten wir es mit 20 betroffenen Personen zu tun, zehn davon verletzt, sieben Todesopfer und drei Unverletzte", beschreibt der Katastrophenschutzreferent der Bezirkshauptmannschaft Tamsweg. Geübt wurde absichtlich bis in die Dunkelheit hinein, denn "die Katastrophe wartet nicht, bis es wieder hell ist", so der Einsatzleiter der Lungauer Bergrettung Hannes Kocher.



Angeordnet hatte die Großübung Bezirkshauptfrau Michaela Rohrmoser. "Weil es mir in Absprache mit dem Bezirk Murau einfach wichtig war, dass der neue Digitalfunk BOS und das Zusammenspiel der beiden Bezirke Lungau und Murau geprüft wird", so Rohrmoser. Unter der Federführung der Bergrettung arbeiteten das Rote Kreuz, das Österreichische Bundesheer, Polizei, Feuerwehr, Gemeinden und Bezirkshauptmannschaften Hand in Hand.

Als die Übung um 17.30 Uhr beendet war, zog man erste Bilanz. "Großteils hat alles gut geklappt, auch der Digitalfunk hat tadellos funktioniert", meinten alle Einsatzleiter einhellig. Allein bei der Funkdisziplin muss noch nachgeschärft werden, da es einige Änderungen zum ,alten" Funk gibt", resümierten Katastrophenschutzreferent Philipp Santner und sein Stellvertreter Martin Lohfeyer. Das erworbene Wissen fließt in kommende Einsätze bei Ernstfällen ein.

Quelle: SN