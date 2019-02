20 Schweden prügelten auf zwei Dänen ein: Zwei Verletzte in Bad Gastein

Laut Polizei attackierte die große schwedische Gruppe die beiden Dänen - diese wurden unbestimmten Grades verletzt.

In der Nacht auf Mittwoch kam es in Bad Gastein zu einer schweren Körperverletzung zwischen zwei Personengruppen. Ungefähr 20 schwedische Urlauber gerieten mit zwei Dänen im Alter von 27 und 28 Jahren aneinander und verletzten diese dabei unbestimmten Grades. Die beiden Dänen wurden nach der Erstversorgung durch die Einsatzkräfte in das Klinikum in Schwarzach gebracht. Der Grund der Auseinandersetzung und der genaue Tathergang sind noch Gegenstand der Ermittlungen.

