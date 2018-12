200 Fluggäste mussten in Salzburg wegen Drohne in London am Boden bleiben

Der Londoner Flughafen Gatwick stellte stundenlang den Betrieb ein, weil am Mittwochabend mehrere Drohnen gesichtet worden waren. Betroffen waren auch vier Flüge von und nach Salzburg.

Die nach der Sichtung von mehreren Drohnen ausgelöste Sperre des Londoner Flughafens Gatwick am Donnerstag war auch am Salzburger Airport spürbar: Zwei geplante Starts konnten ebenso wenig stattfinden wie zwei Flüge von London nach Salzburg. "In den zwei Maschinen, die nach London fliegen hätten sollen, waren 220 bis 230 Passagiere gebucht", sagt Flughafen-Sprecher Alexander Klaus. "Das übliche Prozedere ist, dass am Flughafen geschaut wird, wie die Passagiere weiterkommen." So seien etwa Reisende über Belfast umgeleitet worden, sagt Klaus.