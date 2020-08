Die Salzburger Justiz muss aufgestaute Fälle jetzt abarbeiten. Dafür wurde die verhandlungsfreie Zeit heuer im Sommer im Einvernehmen mit den Anwälten ausgesetzt.

In der Zeit von 15. März bis Anfang Mai haben auch die Gerichte in Salzburg wegen Covid-19 ihre Tätigkeit stark einschränken müssen. Wie Justizministerin Alma Zadić (Grüne) den SN sagte, sind allein in dieser Phase rund 2000 geplant gewesene Verhandlungen ...