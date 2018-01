2017 rückten Salzburger Feuerwehren fast 14.500 Mal aus

Der Jahresbericht des Salzburger Feuerwehrverbands kann sich sehen lassen: Denn die über 10.000 aktiven Mitglieder rückten zu 14428 Einsätzen aus - und retten 682 Menschen.

Salzburgs Feuerwehren präsentierten am Montag ihren Jahresbericht für das abgelaufene Jahr 2017 - der mit beeindruckenden Zahlen aufwarten kann: So wurden im Vorjahr 682 Menschen durch Salzburgs Feuerwehren aus einer Notsituation gerettet. Die 10.136 aktiven Mitglieder der 119 Freiwilligen Feuerwehren, der Berufsfeuerwehr der Stadt Salzburg und der vier Betriebsfeuerwehren im Bundesland rückten zu insgesamt 14.428 Einsätzen aus. Jedes einzelne Mitglied riskiert freiwillig im Einsatz oft sein Leben, um Menschen in Notlagen zur Seite zu stehen.

Knapp 10.000 technische Einsätze

Das Jahr 2017 stellte Salzburgs Feuerwehren besonders mit technischen Einsätzen, darunter Verkehrsunfälle, Hochwasser- und Sturmeinsätze und sonstige Hilfeleistungen, vor große Herausforderungen. Mit 9981 technischen Einsätzen ist 2017 erstmals ein Spitzenwert erreicht worden.



Die Feuerwehren hatten zusätzlich 23 Großbrände zu bewältigen. Insgesamt forderten 1914 Brandeinsätze die Einsatzkräfte. Über 709 Sturmeinsätze und über 264 Hochwassereinsätze wurden auch im Jahr 2017 wieder verzeichnet, allerdings auch 1303 Fehlalarme und 1230 Brandsicherheitswachen.



Ehrenamt bedeutet auch viele Stunden für die Freiwilligkeit

Salzburgs Feuerwehren leisteten im Vorjahr in Summe 1.134.422 Arbeitsstunden. Alleine 1.011.745 Stunden davon wurden freiwillig und ehrenamtlich geleistet. Darunter fallen über 25 Prozent aller Stunden in den Bereich Ausbildung und Schulung. Verwaltungstätigkeiten sowie die Wartung sämtlicher Gerätschaften stellen auch einen erheblichen Stundenaufwand dar.

(SN)