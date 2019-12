2020 wird ein "Super-Pass-Jahr" - auch in Salzburg

Im kommenden Jahr laufen 65.000 Ausweise ab. Den größten Ansturm wird es in der Stadt Salzburg und im Flachgau geben. Der Hintergrund ist eine kräftige Gebührenerhöhung im Jahr 2000.

Nicht verpassen! 65.000 Reisepässe verlieren 2020 in Stadt und Land Salzburg ihre Gültigkeit. Österreichweit ist es eine Million. Somit ist jedes sechste Dokument betroffen. Das sind deutlich mehr als in einem Durchschnittsjahr. Genau 17.061 Reisepässe laufen kommendes Jahr im Flachgau ab. Im Pinzgau sind es 9444, im Pongau 8785, im Tennengau 7533 und im Lungau 2561. Zu diesen rund 45.000 Pässen kommen noch einmal knapp 20.000 in der Stadt Salzburg.

Von März bis Juli wird der Andrang besonders hoch sein

Reinhold Mayer, Bezirkshauptmann im Flachgau: "Vor allem von März bis Juli wird es zu einem erhöhten Andrang in den Passämtern kommen. Wer eine Reise plant, sollte also rechtzeitig prüfen, ob sein Reisepass noch gültig ist." Mayer hat noch einen Tipp parat: "Unbedingt den Service in der Heimatgemeinde nutzen! Wir können dadurch die Daten schneller bearbeiten."

Alle zehn Jahre herrscht Hochsaison in den Passämtern

Seit 2000 ist alle zehn Jahre Hochsaison in den Passämtern. Der Grund: Mit 1. Juni 2000 trat eine wesentliche Gebührenerhöhung in Kraft, und damals besorgten sich zahlreiche Österreicherinnen und Österreicher noch zum alten Tarif einen Pass. Reisepässe von Erwachsenen laufen nach zehn Jahren ab, daher gab es diesen neuerlichen Andrang 2010 und nun eben wieder 2020.

Beim Pass-Service in der Stadt wird personell aufgestockt

Michael Duhatschek vom Pass-Service der Landeshauptstadt verweist darauf, dass auch Neuanträge - zum Beispiel für Kinder - abgearbeitet werden müssen. "Das heißt, da kommen noch einmal etwa 6000 dazu. Da werden wir auch personell aufstocken." In den Bezirken gibt es im Durchschnitt und in "normalen" Jahren etwa 1600 Neuanträge jährlich.



Zahl der Anträge bleibt auch in den nächsten Jahren hoch

In den folgenden Jahren wird der Ansturm etwas abnehmen, aber doch überdurchschnittlich hoch bleiben: Im Jahr 2021 werden rund 37.000 Pässe ablaufen, ein Jahr darauf etwa 35.500 und 2023 und 2024 zwischen 28.000 und 29.000.

Quelle: SN