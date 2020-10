2021 wird ein Schicksalsjahr für die Veranstaltungsbranche

Von der Hochzeitsfeier mit 50 Gästen bis zum Electric Love Festival mit mehreren Zehntausend Besuchern - alles abgesagt: Wer von Veranstaltungen lebt, hat es heuer besonders schwer. Die "Tennengauer Nachrichten" haben sich im Bezirk umgehört.

"Rückblickend war es natürlich naiv zu glauben, wir sperren uns drei Monate ein und dann ist wieder alles vorbei", sagt der Halleiner Veranstaltungsorganisator Andreas Eckschlager. Denn auch im Juni und Juli blieben die Aufträge für den Moderator, DJ und Musiker in Personalunion aus. "Die Leute haben ihre Feste und Hochzeiten nicht in den Sommer, sondern gleich in den Herbst verschoben. Als es dann im August und September wieder aufwärts ging, kamen die nächsten Beschränkungen."

Seit Ende September die ...