2023 sollen 30 Millionen Euro ins Salzburger Straßennetz fließen

Das Verkehrsressort will im kommenden Jahr die Ende 2020 angekündigte Neubewertung des Straßenzustands fertigstellen, um bei den Sanierungen entsprechend zu priorisieren.

Das Land hat in diesem Jahr im Zuge von mehr als 70 Projekten 40 Kilometer im rund 1400 Kilometer umfassenden Straßennetz saniert. Dafür wurden 28,8 Millionen Euro aufgewendet, 3,1 Millionen Euro davon waren Drittanteile etwa von Gemeinden. Ein Kernprojekt war der Ausbau der Münchner Bundesstraße. Der Abschnitt ist inzwischen durchgehend vierspurig befahrbar, im Frühjahr werden noch ausstehende Arbeiten fertiggestellt. "Wir haben im heurigen Jahr so viel wie noch nie in die Sanierung der Straßen in Salzburg investiert. Solche Investitionen benötigen ...