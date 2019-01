21-Jähriger bedrohte in Salzburg Ex-Freundin - Festnahme

Die Polizei hat am Freitag im Salzburger Stadtteil Aigen einen 21-Jährigen festgenommen, der zuvor seine Ex-Freundin bedroht hatte. Die Frau verständigte die Polizei, nachdem der Mann drohte, gewaltsam in ihre Wohnung einzudringen und ihr die gemeinsame Tochter, für welche sie das alleinige Erziehungsrecht habe, wegzunehmen. Der Mann wurde laut Polizei in die Justizanstalt Puch/Urstein gebracht.

