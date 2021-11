21-Jähriger erklärte Raserei mit Termin im Krankenhaus

Beamte zogen in Bischofshofen einen Pinzgauer aus dem Verkehr, der es eilig hatte, ins Spital zu kommen.

Mit 140 km/h anstatt der erlaubten 80 km/h war ein 21-jähriger Pinzgauer Dienstagmittag in Bischofshofen unterwegs. Als ihn die Polizeibeamten aufhielten, erklärte der junge Mann, dass er einen Termin im Krankenhaus hae und sich jetzt schon verspäten würde. Der Pinzgauer wird angezeigt und muss mit einem Führerscheinentzugsverfahren rechnen.

Auf der Tauernautobahn zogen Beamte der Autobahnpolizei Anif einen Drogenlenker aus dem Verkehr. Die Polizisten wurden am Dienstag gegen 15 Uhr auf einen Pkw aufmerksam, der auf Höhe Salzburg-Süd in Schlangenlinien fuhr. Ein durchgeführter Alkotest beim 35-jährigen Lenker verlief negativ, ein Drogenschnelltest hingegen positiv. Ein beigezogener Arzt attestierte dem Mann die Fahruntauglichkeit. Daraufhin wurde dem Lenker der Schein an Ort und Stelle abgenommen. Er wird angezeigt.

In Salzburg-Liefering fiel einer Zivilstreife ebenfalls ein Pkw auf, der in Schlangenlinien unterwegs war. Bei der Kontrolle des 27-jährigen Lenkers stellte sich heraus, dass er gar keine Lenkberechtigung besaß, und ein Drogenschnelltest positiv ausfiel. Auch hier wurde die Weiterfahrt untersagt und Anzeige erstattet.