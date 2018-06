21-Jähriger im Pongau löste mit Schreckschusswaffe Polizeieinsatz aus

Weil er seine Freunde beeindrucken wollte, feuerte der Mann mit einer Schreckschusspistole.

Ein 21-Jähriger hat am Samstag einen Polizeieinsatz in St. Johann im Pongau ausgelöst. Der Mann wollte Freunde beeindrucken und feuerte drei Mal mit einer Schreckschusspistole. Zeugen hörten das Knallen und alarmierten die Exekutive. Diese stellte ihn nach kurzer Fahndung. Gegen den 21-Jährigen wurde ein vorläufiges Waffenverbot verhängt, berichtete die Polizei in einer Presseaussendung.

Der im Pongau lebende türkische Staatsangehörige hatte noch versucht, die Waffe loszuwerden, indem er sie wegwarf. Die Beamten stellten die Gaspistole sicher. Verletzt wurde niemand. Der 21-Jährige wurde zudem angezeigt.

(APA)