21-jähriger Koppler Daniel Burghart hat weltweit Hunderttausende Fans auf TikTok

Mit 840.000 Fans auf der Online-Plattform TikTok ist der Koppler Daniel Burghart einer der erfolgreichsten Österreicher im Netz.

Ein Weltstar im Internet - das ist Daniel Burghart ohne Zweifel. Mit 840.000 "Followern" und mehr als 21 Millionen "Likes" auf der Videoplattform TikTok ist der 21-jährige Koppler der erfolgreichste Salzburger im Netz. Auch österreichweit können da nur ganz wenige mithalten.

Seine Hundertausenden Fans hat Burghart in den vergangenen neun Monaten in erster Linie mit lustigen Kurzvideos vom Koppler Fußballplatz gewonnen, in denen er sich selbst mehrmals pro Woche in den verschiedensten komischen Rollen und Situationen zeigt. Die Beiträge stellt er nicht nur auf TikTok, sondern immer erfolgreicher auch auf Instagram (76.000 Follower) und YouTube (26.000 Abonnenten).

Mit seiner Kleinwüchsigkeit allein will er diesen Erfolg nicht erklären. "Es ist eher die Kombination aus Selbstironie und fußballerischem Können, die die Leute mögen. Wie oft sieht man schon einen Kleinwüchsigen so Fußball spielen", sagt Burghart, der in seiner Freizeit die Reservemannschaft des USV Koppl trainiert.

Geld verdient er mit seinen Videos trotz seiner vielen Anhänger nicht. Das ist auch der Grund, warum der HAK-Absolvent nebenbei noch 20 Stunden als Buchhalter jobbt. TikTok brachte ihm bis auf ein paar vereinzelte Kooperationen, etwa mit Akzente Salzburg vor der Landtagswahl, keine lukrativen Angebote ein. Für die nächste Zeit hat er sich deshalb vorgenommen, das Potenzial zu nützen und Werbedeals an Land zu ziehen.

Das Risiko, dass der Hype um seine Person genauso schnell abebben könnte, wie er entstanden ist, ist ihm bewusst. "Immer wieder wird jemand abgefeiert und geht dann wieder unter. Diese Angst habe ich natürlich auch", sagt Daniel Burghart beim FN-Gespräch in seinem Stammlokal "Camp 24" in Koppl.

Viele sehr junge Fans

Die Tiktok-Statistik verrät ihm, dass über 70 Prozent seiner Fans zwischen 18 und 24 Jahre alt sind. Aber auch bei der jüngeren Zielgruppe ist er zum Promi avanciert. "Wenn ich in der Stadt unterwegs bin, merke ich, dass viele Kinder im Mittelschulalter und darunter meine Videos schauen. Wenn ich bei Fußballnachwuchsspielen bin, kennt mich fast jeder." Die vielen jungen Fans sind auch der Grund, warum er seine Videos zwischen 16 und 19 Uhr hochlädt. "Viele Jüngere müssen ihr Handy um 20 Uhr weglegen. Davor sehen sie dann noch meine Videos."

Kostprobe gefällig? Hier klicken, um ein TikTok-Video von Daniel Burghart anzusehen.