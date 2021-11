21-jähriger Salzburger forderte von zwölfjährigen Mädchen Nacktfotos: teilbedingte Haft

Wegen etlicher Delikte - etwa geschlechtlicher Nötigung einer jungen Frau sowie Anbahnung von Sexualkontakten zu gleich fünf unmündigen Mädchen im Internet - erhielt am Freitag ein 21-jähriger Flachgauer zwei Jahre teilbedingte Haft, vier Monate davon unbedingt. Das Urteil des Salzburger Jugendschöffengerichts (Vorsitz: Thomas Tovilo-Moik) ist bereits rechtskräftig.

Laut den Vorwürfen von Staatsanwältin Sandra Wimmer forderte der bereits vier Mal vorbestrafte junge Mann im Vorjahr eine gleichaltrige Frau auf, sie solle an sich sexuelle Handlungen vornehmen und ihm davon ein Video schicken. Andernfalls werde er Nacktbilder von ihr im Netz veröffentlichen. Weiters hatte sich der im Prozess geständige junge Mann im Internet an etliche Minderjährige, etwa an fünf jeweils zwölfjährige Mädchen, herangepirscht und diese aufgefordert, ihm Nacktbilder zu senden - was die Mädchen letztlich nicht taten. In die Verurteilung floss auch ein, dass der 21-Jährige seiner Mutter damit gedroht hatte, das Haus anzuzünden, wenn sie "nicht Ruhe gibt", so Wimmer.

Laut Gutachten leidet der junge Mann an einer Persönlichkeitsstörung. Er saß seit 28. August 2021 in U-Haft; das Gericht sah ihm den noch offenen Rest des unbedingt verhängten Haftteils bedingt nach und erteilte dem 21-Jährigen die Weisung, unverzüglich in einer beaufsichtigten, therapeutisch betreuten WG Wohnsitz zu nehmen. Der Richter zum Angeklagten: "Das ist Ihre letzte Chance. Wenn das in der WG nicht funktioniert, sind Sie wieder im Gefängnis."