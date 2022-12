21-jähriger Serbe soll Spendensammler Max Luger überfallen haben

Der Raubüberfall vom 15. Dezember auf Max Luger, Betreiber eines Spendencontainers auf dem Salzburger Mirabellplatz, ist laut Polizei geklärt.

Wie die Polizei am Mittwochnachmittag meldete, wurde ein 21-jähriger, in der Stadt Salzburg aufhältiger Serbe als dringend tatverdächtig ausgeforscht und festgenommen.

Nach der Veröffentlichung von Fahndungsfotos am 17. Dezember langten mehrere Hinweise auf den Räuber ein. Nachdem sich die Verdachtslage gegen den 21-Jährigen verdichtet hatte, erließ die Staatsanwaltschaft Salzburg eine Festnahmeanordnung. Nach intensiver Fahndung auch im Bereich der Elisabeth- Vorstadt wurde der Beschuldigte nun am Mittwoch kurz nach 13 Uhr, in der Toilettenanlage eines öffentlichen Gebäudes festgenommen. Der Serbe ist teilgeständig. Er wurde in die Justizanstalt nach Puch-Urstein überstellt.



Der 73-jährige ehemalige Pastoralassistent Max Luger betrieb bis zuletzt neun Jahre lang im Rahmen des Sozialprojekts "Fair Share" einen Spendencontainer für hilfsbedürftige Menschen am Mirabellplatz. Am Donnerstag, dem 15. Dezember, war Luger von einem jungen Mann brutal niedergeschlagen und verletzt worden. Anschließend hatte ihm der Räuber die Geldtasche mit 2000 Euro entwendet und war geflüchtet.