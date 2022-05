21-Jähriger stellte sich nach Messerstecherei bei Nachtlokal

Mit schweren Stichverletzungen ist am Sonntag gegen 4.40 Uhr ein 21-jähriger Einheimischer im benachbarten Piding, Ortsteil Kleinhögl, aufgefunden worden. Der Mann lag auf der Straße "Neubichel" nahe des bekannten Nachtlokals "Baamhakke". Die Polizei leitete eine Fahndung ein, der schwer verletzte junge Mann kam nach notärztlicher Erstversorgung in ein Krankenhaus.

Noch in den Nachmittagsstunden des Sonntags stellte sich der Tatverdächtige bei der Polizeiinspektion Bad Reichenhall. Der 21-jährige Deutsche, der in Bad Reichenhall wohnt, wurde festgenommen. Er gestand bei der Vernehmung den Messerstich. Was zu der Auseinandersetzung geführt hatte, ist noch unklar.