Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der B21 im Kleinen Deutschen Eck zwischen Melleck und Schneizlreuth ist am Mittwochnachmittag ein 21-jähriger Österreicher ums Leben gekommen. Der Mann war laut Polizei in einer leichten Rechtskurve mit seinem VW-Bus auf die Gegenfahrbahn geraten und dort frontal in einen entgegenkommenden Sattelzug geprallt. Der Mann verstarb noch am Unfallort.

Der 53-jährige Lkw-Fahrer erlitt leichte Verletzungen und einen Schock. Quelle: APA